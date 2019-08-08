Свидетель убийства Круга задушил сокамерников

Александр Агеев, который проходит свидетелем по делу об убийстве музыканта Михаила Круга, задушил в камере двоих человек, сообщают СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к следствию, убийства на месяц застопорили мероприятия следствия по делу об убийстве Круга.

«Он, как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их», – сказал собеседник издания.

По данным газеты, 8 августа, следствие может объявить о раскрытии убийства шансонье.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Агеев и ныне покойный Дмитрий Веселов подозреваются в убийстве шансонье.

Во вторник пресса сообщила, что в дом шансонье Михаила Круга в Твери в рамках следственного эксперимента следователи привезли подозреваемого в его убийстве.

Напомним, в среду участник банды «Волки» Александр Агеев признался в причастности к убийству шансонье Михаила Круга в 2002 году.