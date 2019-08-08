Объявлены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Доброволец России»

Стали известны имена полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В следующий этап прошли 956 авторов социальных проектов. Они были отобраны из 5044 заявок, допущенных до экспертной оценки в рамках заочного этапа.

По итогам экспертной оценки в категории «Социальный проект» в полуфинал вышли 956 инициатив, в числе которых 819 проектов от участников старше 18 лет и 137 инициатив от детей в возрасте 8-17 лет. От Северо-Кавказского федерального округа в полуфинал вышли 69 проектов, Северо-Западного – 140, Центрального – 247, Южного –79, Приволжского – 173, Уральского – 107, Сибирского – 102 и от Дальневосточного федерального округа полуфиналистами стали 39 проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самыми востребованными стали номинации «Волонтерский центр», где в полуфинал вышло 112 проектов, «Помощь детям» – 94, «Рожденные помогать» – 72 инициативы. Наибольшее количество полуфиналистов из Москвы (50) и Московской области (31), Республик Коми (29) и Татарстан (24), Волгоградской (31) и Свердловской (23) областей, Ставропольского края (25) и Санкт-Петербурга (27). Результаты конкурса доступны в разделе «Конкурс» на сайте добровольцыроссии.рф.

«В течение месяца эксперты оценивали свыше 5 тыс. проектов, чтобы определить полуфиналистов. Сейчас нам предстоит познакомиться с авторами уже вживую, услышать планы по развитию инициатив, понять какие ресурсы для этого требуются. Впереди – три полуфинала для Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также смена в «Артеке» для юных добровольцев. Полуфиналы для Северного Кавказа и Северо-Запада завершились. По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации, которую будет оценивать состав жюри конкурса», – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Инициативы, представленные в новых категориях 2019 года «Творческая работа» и «Доброе дело» проходят экспертный отбор, после чего будут представлены для народного голосования в октябре 2019 года.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является частью платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. В этом году грантовый фонд составляет 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей, а также получат возможность принять участие в партнерских образовательных программах.

Лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Награду лучшим волонтерам разных лет трижды вручал Президент России Владимир Путин.