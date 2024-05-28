Суд оставил Блиновскую в СИЗО

Первый апелляционный суд оставил блогера Блиновскую в СИЗО

Tекст: Вера Басилая

Суд оставил жалобы адвокатов Блиновской, которые просили заменить арест на запрет определенных действий, без удовлетворения, передает РИА «Новости».

Блогер участвовала в заседании суда по видеосвязи, прокурор сказала, что Блиновская ознакомилась с 27 томами уголовного дела из 40.

Ранее в суде сообщалось, что Блиновская выплатила в бюджет России более 140 млн рублей, а также с ее имущества и счетов начали снимать арест.

В апреле 2023 года суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.