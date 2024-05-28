«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Суд оставил Блиновскую в СИЗО
Первый апелляционный суд оставил блогера Блиновскую в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов блогеру Елене Блиновской и оставил ее в СИЗО, передает корреспондент РИА «Новости».
Суд оставил жалобы адвокатов Блиновской, которые просили заменить арест на запрет определенных действий, без удовлетворения, передает РИА «Новости».
Блогер участвовала в заседании суда по видеосвязи, прокурор сказала, что Блиновская ознакомилась с 27 томами уголовного дела из 40.
Ранее в суде сообщалось, что Блиновская выплатила в бюджет России более 140 млн рублей, а также с ее имущества и счетов начали снимать арест.
В апреле 2023 года суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.