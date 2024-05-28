«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Блиновская выплатила в бюджет России часть задолженности по налогам
Обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновская выплатила в бюджет более 140 млн рублей
Обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов блогер Елена Блиновская выплатила в бюджет России более 140 млн рублей, сообщил судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Защита Блиновской подала апелляцию на арест блогера с просьбой заменить пребывание в СИЗО на запрет определенных действий. В жалобе указывается, что суд не учел возмещение Блиновской 140 млн рублей, передает ТАСС.
Кроме того, следствие разрешило семье блогера начать процедуру снятия ареста с ее активов и имущества для погашения ущерба в рамках уголовного дела. По словам адвоката Наталии Сальниковой, уже сняты аресты с одного из счетов отца Блиновской и с квартиры, которую уже готовы купить.
Ранее Блиновская решила попросить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом.
Блиновской предъявили обвинение в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств и имущества преступным путем. Адвокат блогера заявляла о ее готовности погасить причиненный ущерб.
В апреле 2023 года суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.