Блиновская выплатила в бюджет России часть задолженности по налогам

Обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновская выплатила в бюджет более 140 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Защита Блиновской подала апелляцию на арест блогера с просьбой заменить пребывание в СИЗО на запрет определенных действий. В жалобе указывается, что суд не учел возмещение Блиновской 140 млн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, следствие разрешило семье блогера начать процедуру снятия ареста с ее активов и имущества для погашения ущерба в рамках уголовного дела. По словам адвоката Наталии Сальниковой, уже сняты аресты с одного из счетов отца Блиновской и с квартиры, которую уже готовы купить.

Ранее Блиновская решила попросить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом.

Блиновской предъявили обвинение в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств и имущества преступным путем. Адвокат блогера заявляла о ее готовности погасить причиненный ущерб.

В апреле 2023 года суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.