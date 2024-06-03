Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Правительство предложило новые акцизы на ряд товаров
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс, они предусматривают введение акцизов на ряд товаров, сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Поправки направлены на донастройку налоговой системы. В частности, предлагается ввести акцизы на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, признание подакцизным товаром фармсубстанции спирта этилового, а также устанавливают обложение акцизом природного газа, приобретенного для производства аммиака, передает ТАСС.
Ранее министерство финансов предложило уравнять акцизы на медицинский и обычный спирт.