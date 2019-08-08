США сорвали переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Делегация Каракаса отказалась участвовать в переговорах с оппозицией Венесуэлы, которые должны были состояться на Барбадосе, сообщил министр коммуникаций Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Решение об отказе от переговоров, запланированных на 8–9 августа принял президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

Каракас пошел на такой шаг из-за блокады экономики страны со стороны США, которую поддерживает оппозиция, передает ТАСС.

При этом венесуэльские власти готовы пересмотреть механизм диалога с оппозицией, чтобы его продолжение было действительно эффективным.

Венесуэла обвинила США в «грубой и жестокой агрессии».

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Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы.

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