Женщину-пилота не пустили в первый международный рейс из-за штрафов на 1 млн рублей

Судебные приставы из-за долгов задержали в подмосковном аэропорту жительницу Пушкина - второго пилота одной из авиакомпаний, которая собиралась совершить первый международный полет, сообщили в Петербургском управлении службы судебных приставов.

В ведомстве сообщили, что задержанной оказалась женщина 1993 года рождения, в отношении которой было возбуждено 127 исполнительных производств, больше 100 из которых были связаны с превышением скорости на дорогах и нарушением правил парковки. Также пилот имела долги по налогам и перед банками, передает «Интерфакс».

В день задержания женщина оплатила все долги и исполнительский сбор, вынесенный за невыплату остальных штрафов и долгов в срок. Всего женщина оплатила штрафов на более 1 млн рублей.

Напомним, в конце июля суд арестовал счета бывшего полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и запретил спортсмену выезд за границу.