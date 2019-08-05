Крым с начала года посетили более 4 млн туристов

По состоянию на 1 августа Крым посетили более 4 млн туристов, что на 11% больше показателей 2018 года, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Количество туристов, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более 4 млн туристов. Сохраняется тенденция в 11% прироста по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю», – передает РИА «Новости» слова Волченко.

Он отметил также высокий уровень загрузки в коллективных средствах размещения.

«В некоторых регионах – более 90%. В основном порядка 80%. В прошлом году подобные цифры в некоторых случаях были так и не достигнуты, а у некоторых – достигнуты позже, в середине августа», – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году власти Крыма планируют решить вопрос о создании на территории полуострова горнолыжного курорта.

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