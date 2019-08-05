Ролик со схваткой щенка и кота за лежанку покорил Сеть

В интернете распространяется ролик, в котором щенок французского бульдога пытается отобрать у взрослого кота лежанку и пускается для этого на различные ухищрения.

В первой части видео щенок таскает кота в лежанке, в то время как его «оппонент» не проявляет никаких эмоций и спокойно наблюдает за псом. После этого щенок использует тактику нападения с помощью пищащей игрушки, от которой коту все же приходится отступить.

Во второй части ролика щенок вновь пытается выгнать конкурента со спального места, однако кот не собирается сдавать позиций и пытается дать сдачи. В конечном итоге пес все же получает долгожданный лежак.

На данный момент у видео больше 270 тыс. просмотров.