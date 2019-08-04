Возбуждено дело в отношении участника субботней акции

В отношении задержанного на субботней несанкционированной акции возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в связи с тем, что он причинил травмы сотруднику ОМОН на акции 3 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователь Следственного комитета возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ», – передает его слова ТАСС.

Это первое уголовное дело по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции. Источник отметил, что задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании, в результате у сотрудника ОМОНа диагностировали вывих плечевого сустава левой руки.

«Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в ходе субботней несанкционированной акции в Москве сотрудники Росгвардии задержали жителя другого региона России, который находится в федеральном розыске за экстремизм.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. Политолог Алексей Мартынов заявил, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.