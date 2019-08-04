Пентагон начал испытания системы слежения с воздушных шаров

В шести американских штатах начались широкомасштабные испытания системы слежения, для которой Пентагон использует экспериментальные воздушные шары, пишет The Guardian со ссылкой на документы Федеральной комиссии по связям (FCC).

По данным издания, 25 шаров, работающих на солнечной энергии, запустили из сельской местности Южной Дакоты. Сейчас они дрейфуют на расстоянии 400 км над территорией Миннесоты, Айовы, Висконсина и Миссури. Приземлиться они должны в Иллинойсе. Шары, находящиеся в стратосфере на высоте 20 км, должны «обеспечить постоянную систему наблюдения для обнаружения и предотвращения торговли наркотиками и угроз внутренней безопасности». Для этого они оснащены высокотехнологичными радарами, которые могут отслеживать нескольких транспортных средств в любую погоду и любое время суток, передает RT.

Испытания проводятся по заказу Южного командования США (Southcom), отвечающего за реагирование на стихийные бедствия, разведоперации и сотрудничество в области безопасности в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке. Ключевая роль командования – выявление и перехват наркотрафика.

До этого Sierra Nevada Corporation снабжала Southcom легкими самолетами с датчиками, которые стоили миллионы долларов. Эти самолеты летали над Мексикой, Колумбией, Панамой и Карибским морем, однако для них нужен был обученный экипаж. Длительность миссии составляла только несколько часов. В результате адмирал Южного командования Крейг Фаллер отметил, что с помощью таких самолетов удалось успешно предотвратить только около 6% наркотрафика.

Новые воздушные шары оказались дешевым способом следить за множеством машин и кораблей долгое время. Они могут надолго зависать над нужным местом – почти целый месяц.

Воздушные шары несут маленькие устройства, оснащенные сложными датчиками и средствами связи. Один из датчиков – радиолокатор с синтезированной апертурой, который может обнаружить любую движущуюся машину или лодку на территории в 40 км под воздушным шаром. Шары также могут поддерживать контакт друг с другом, обмениваться данными или передавать их диспетчерам на земле.

Джей Стэнли, старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод, заявил The Guardian, что его организация обеспокоена сбором информации.

«Мы не думаем, что американские города должны подвергаться глобальному наблюдению, при котором можно было бы отслеживать все транспортные средства, куда бы они ни направлялись. Мы не должны идти по пути, позволяющему использовать это в Соединенных Штатах, и нас тревожит тот факт, что эти испытания проводятся военными», – сказал он.