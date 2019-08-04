Умер создавший шкалу развития цивилизаций академик Кардашев

В субботу на 88-м году жизни умер российский академик, директор астрокосмического центра физического института имени Лебедева Николай Кардашев, который известен как создатель шкалы уровня развития цивилизаций.

О его смерти сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев, передает РИА «Новости».

Кардашев в 1964 году разработал шкалу уровня развития цивилизаций, которую назвали его именем. Стадии внеземных цивилизаций он разделил по уровню потребления энергии: на первом уровне используются ресурсы своей планеты, на втором – звезды, на третьем – галактики.

Ученый также до открытия пульсаров – быстровращающихся звезд – предположил их существование.

Кроме того, он – соавтор идеи интерферометрии для изучения Вселенной. По этой системе два приемника разнесены на большие расстояния. Благодаря этой идее существует российская космическая обсерватория «Спектр-Р».