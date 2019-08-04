Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Инженер из Франции Франки Запата в воскресенье со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. На преодоление 35 километров у него ушло 24 минуты.

Он стартовал с пляжа у французской коммуны Сангатт примерно в 8.15 (9.15 мск). В ходе полета он приземлился на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки. В 8.39 (9.39 мск) он успешно приземлился у города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания), передает ТАСС.

Впервые он попытался пересечь Ла-Манш 25 июля, но тогда из-за сильной качки дозаправочной платформы пилот не смог на нее приземлиться и упал в воду. На этот раз он использовал платформу больших размеров.

Он пересек пролив на летающей платформе Flyboard Air. Она оснащена пятью небольшими реактивными двигателями. Скорость – до 195 км/ч с оператором. Двигатели работают на авиационном керосине. Топлива обычно хватает на семь минут. Платформа может летать на высоте до 3 – 3,5 км.