Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе

Власти Соединенных Штатов приветствуют соглашение между Дамаском и сирийской оппозицией о прекращении огня в провинции Идлиб, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.

При этом в Госдепе отметили важность того, чтобы на северо-западе Сирии «прекратились атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».

«Мы будем признательны за любые усилия, предпринятые для достижения этой важной цели», – добавили в Госдепартаменте США.

Напомним, в четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

В субботу запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» отказалась вывести боевиков из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Более того, засевшие в Идлибе боевики, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжили обстрел сирийских провинций Хама и Алеппо.

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