В Польше определились с размещением новых подразделений США

Польша и США договорились о пункте размещения новых подразделений американских войск в республике, сообщает польское радио.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак обсудил по телефону с американским коллегой все детали, передает «Интерфакс».

В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек.

В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат, что доведет американское присутствие в этой стране до уровня дивизии.

В четверг Трамп объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Отмена визита связана с приближением к США урагана «Дориан». В связи с этим, в Польше пришлось отложить подписание декларации об усилении военного присутствия США в республике.