МРК «Вышний Волочек» впервые отстрелялся «Калибрами» в Крыму

Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочек» впервые в ходе учений в Черном море применил ракеты «Калибр», сообщили в Минобороны.

«В соответствии с планом проведения учения корабельных сил Черноморского флота, малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр», передает «Крым-информ» сообщение ведомства

В качестве мишени на расстоянии около 40 морских миль от места пуска ракеты был установлен щит, имитирующий корабль условного противника. Успешное поражение цели зафиксировали с помощью беспилотников.

Как ранее сообщила газета ВЗГЛЯД, в Сети появились снимки корабля «Вышний Волочек», который проходил Босфорский пролив при помощи спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

В феврале сообщалось о том, что у малого ракетного корабля возникли проблемы с судовым дизельным двигателем китайского производства. Китайская установка была поставлена на замену немецкому оборудованию, чьи поставки были прекращены из-за санкций.

Напомним, в ноябре 2018 года адмиралы Владимир Комоедов и Игорь Касатонов пояснили газете ВЗГЛЯД, что буксировка боевого корабля вовсе не обязательно свидетельствует о его поломке, это стандартная практика.

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