На Украине рассказали о статусе переговоров с Россией по обмену заключенными

Переговорный процесс по обмену удерживаемыми в России и на Украине лицами продолжается, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается», – написала она в Facebook, призвав набраться терпения и выразив надежду, что ждать придется не долго.

«Не распространяйте непроверенную информацию», – призвала представитель СБУ.

Между тем издание «Украинская правда» сообщает, что в ближайшее время в киевском аэропорту «Жуляны» приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена. По данным источников издания, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.

При этом украинские СМИ сообщали, что кроме журналистов там никого нет.

Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

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