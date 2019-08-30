Журналисты не увидели в аэропорту в Киеве подготовки к встрече заключенных

Сотрудники СМИ, которые следят за лентами новостей, собрались в аэропорту в Киеве, но не увидели там признаков того, что ожидается прибытие якобы освобожденных российской стороной заключенных.

По словам журналистов, нет «никаких официальных делегаций, представителей власти или спецслужб», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на украинский канал «Наш».

Напомним, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил у себя в Facebook пост сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, в котором утверждалось, что произошел обмен заключенными между Украиной и Россией.

После этого украинская пресса со ссылкой на источники заявила, что самолет с украинцами должен прибыть в киевский аэропорт Жуляны, где и собрались представители СМИ.

Отметим, что в комментариях к собственному сообщению Исламова ссылается на материал «Апострофа».