На Украине заявили об обмене заключенными с Россией

Сотрудница Верховной рады Анна Исламова заявила об обмене заключенными между Украиной и Россией.

Как заявила Исламова в Facebook, обмен уже «завершился». По ее словам, «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой».

Сообщение Исламовой опубликовал у себя в Facebook и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что самолет с украинцами, возможно, приземлится в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского (Жуляны). Украинцев будет встречать лично президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, некоторые СМИ сообщали, что стороны планировали начать обмен 28-29 августа. По предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД