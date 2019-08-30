Удерживаемых на Украине россиян не выпускали из СИЗО

Адвокат некоторых из удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные остаются в СИЗО.

Он сказал, что пока нет планов относительно их передачи российской стороне, передает ТАСС.

Как заявил Рыбин, «украинские пленные сидят на базе и по СИЗО». О «движении на обмен» Рыбину ничего не сообщали.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Россия и Украина уже провели обмен заключенными. Сообщение об этом опубликовал у себя в Facebook глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка.

По информации СМИ, украинцы, которые якобы уже освобождены, прибудут в аэропорт Жуляны. Однако собравшиеся там журналисты не увидели никаких признаков того, что заключенных ожидают на Украине в ближайшее время.