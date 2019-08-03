Число погибших от взрыва на базе ВВС в Сирии превысило 20 человек

На базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) при транспортировке боеприпасов произошел взрыв.

Причиной случившегося могла стать «техническая ошибка» при перемещении снарядов с истекшим сроком хранения, передает РИА «Новости».

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на данные правозащитников не исключает, что в Шайрате была предпринята попытка диверсии.

По информации телеканала «Аль-Алям», число погибших превысило на данный момент 20 человек, среди них есть офицеры. Многие находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.

Сирийская авиабаза в провинции Хомс считается крупнейшей в стране. Именно по этому аэродрому в 2017 году нанесли ракетный удар ВМС США. Вашингтон тогда возложил ответственность за предполагаемую химатаку в городе Хан-Шейхун на сирийские правительственные войска.

Министерство обороны России опубликовало видео точечных ударов по позициям террористических группировок в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД