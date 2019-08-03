Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», – приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

25 июля Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер поздравил своего украинского коллегу с победой его партии на досрочных парламентских выборах и выразил надежду на активную борьбу новой власти с коррупцией.

Зеленский в ответ поблагодарил коллегу «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».

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