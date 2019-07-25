Зеленский в разговоре с Трампом поблагодарил за санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

В ходе разговора Трамп поздравил Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на выборах в парламент, говорится на сайте украинского президента.

«Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», – отметила пресс-служба Зеленского.

Зеленский в ответ поблагодарил коллегу «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию», говорится в сообщении.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто победил на выборах в Верховную раду и почему им удалось смести старую политическую элиту.