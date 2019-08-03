Крупный пожар в центре Москвы сняли с беспилотника

В Сети появилось снятое с беспилотника видео сильного пожара на территории бывшего хладокомбината в Москве. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 5 тыс. квадратных метров.

Видео опубликовал телеканал «360». Над территорией здания поднимались клубы дыма, а внутри продолжало полыхать пламя.

К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что рассматриваются несколько версий произошедшего, в числе которых поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Напомним, при тушении пострадал один пожарный, ему оказывается медицинская помощь.