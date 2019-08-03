Пожарный пострадал при обрушении перекрытий в здании в центре Москвы

В промышленном здании в центре Москвы произошел сильный пожар. При обрушении горящих перекрытий пострадал пожарный, его извлекли из-под завалов и передали медикам, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Как выяснилось, у пожарного травма ноги, передает РИА «Новости».

Сообщение о пожаре в пустующем четырехэтажном здании 1917 года постройки по адресу улица Дубининская, 41, строение 4, поступило в 6.18 мск.

Тушение осложнено сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта, полистирола, а также угрозой дальнейшего обрушения.

Сообщалось, что огонь угрожает соседним постройкам. Рядом с этим зданием находится автозаправка. Не исключалось, что здание может обрушиться.

Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В тушении задействованы почти 70 человек, более 20 единиц техники и два вертолета, которые сбросили на очаги пожара 75 тонн воды.

Источник «Интерфакса» сообщил, что среди версий пожара рассматриваются короткое замыкание в старой электропроводке и противоправные действия третьих лиц.

В столичном главке МВД России рекомендовали выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы в Москве из-за пожара в здании на Дубининской улице.

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