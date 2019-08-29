Глава «Опоры России» рассказал об убытках бизнеса из-за несогласованных митингов в Москве

«Санкционированные акции – конституционное право, а несанкционированные митинги наносят вред, в том числе, хозяйственной деятельности других граждан. Многие предприниматели высказывались очень резко», – заявил газете ВЗГЛЯД президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, говоря об убытках бизнеса от несанкционированных митингов в столице.

«Речь идет именно о вреде от несанкционированных митингов. Потому что когда акция санкционированная – выделяются такие места, где можно легко обеспечить безопасность и где нет зон, в которых живут люди или идет розничная торговля, располагаются кафе и рестораны», – добавил Калинин.

Он отметил, что 10 августа митинги были в центре Москвы, где самая дорогая аренда для торговых точек. 31 августа, когда оппозиция планирует очередной несанкционированный митинг, – тот период, когда многие магазины выставляют разные предложения для подготовки детей к школе – форму, учебные пособия, тетради, ручки. И в центре такие заведения тоже есть.

«А людей же никто не освобождает от ее оплаты, если было мало покупателей. Это происходит также в сезон распродаж, на которые приезжает много иностранцев. А когда большое количество людей парализует возможность отдыха туристов – бизнес терпит огромные убытки. Им нужно платить и аренду, и зарплату персоналу. Если такие митинги будут повторяться, часть компаний просто разорится», – отметил Калинин.

Ранее аналитики российского производителя онлайн-касс «Эвотор» рассказали ТАСС, как изменились продажи в торговых точках Китай-города во время протестных акций 10 августа по сравнению с 3 августа, когда митинги проходили в других районах Москвы.

По данным экспертов, продажи в районе Китай-города в среднем упали на 30%. Больше всего пострадали продуктовые магазины: они реализовали на 39% меньше товара. На 20% сократились продажи в кафе и на 12% – в парикмахерских и салонах красоты.

Напомним, власти Москвы отказались согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября.

Ранее митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.