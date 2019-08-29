Тигра Амура передали в бесплатное пользование сафари-парку

Власти Приморья передали тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в безвозмездное пользование Приморского сафари-парка.

На сайте парка опубликован договор и акт передачи «особо ценного движимого имущества в безвозмездное пользование».

Срок действия договора составляет 15 лет. Амур в документах оценен в 100 тыс. рублей. При этом в документе отмечается, что передача зверя не влечет передачу права собственности на него.

Тигр принадлежал Хабаровскому краю и находился в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда его в 2012 году передали в Приморье в рамках программы размножения этого вида.

В январе сообщалось, что тигр Амур выводится из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра, и его передадут в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники Приморского сафари-парка выступили против.

Тигр Амур стал известен благодаря дружбе с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор.