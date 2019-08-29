Пенсионерка в Кемерово получила 160 тыс. рублей по партбилету КПСС

Пенсионный фонд по требованию прокурора пересчитал жительнице Кемерово пенсию и выплатил 160 тыс. рублей благодаря партийному билету 1975 года, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В прокуратуру города обратилась 66-летняя женщина после того, как Пенсионный Фонд отказался пересчитать ей пенсию, сообщается на сайте ведомства.

«Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины», – отметили в прокуратуре.

Прокурор города внес в адрес начальника управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства и пенсионерке доплатили более 160 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября будут повышены городские доплаты к пенсии неработающим гражданам.