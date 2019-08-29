ЕС призвали решить проблему спасения мигрантов в море

Страны Евросоюза должны решить проблему спасения в Средиземном море мигрантов из Африки, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

«Мы срочно нуждаемся в европейском решении проблемы в Средиземном море, которое будет работать и поможет людям», – передает ТАСС слова Мааса в интервью медиагруппе «Функе».

Он отметил, что совместные действия должны «основываться на основных европейских ценностях: на солидарности и разделении ответственности».

«Каждое новое судно со спасенными людьми, которое днями вынуждено ожидать возможности захода в надежную гавань, – это уже чересчур», – заявил Маас.

При этом «Функе» отмечает, что в своих инициативах глава МИД ФРГ встретил, скорее, больше единодушия со стороны партнеров, чем сопротивление.

Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию.