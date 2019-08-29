Юристы Трампа пригрозили судом компании-владельцу американских телеканалов

Юристы президента США Дональда Трампа потребовали от американской корпорации NBC Universal опровергнуть утверждения одного из ведущих о том, что американский лидер якобы получал кредиты при поручительстве «российских олигархов», сообщил телеканал Fox News.

В случае отказа представители Трампа не исключили судебного разбирательства, передает ТАСС.

С утверждением о том, что кредиты в германском банке Deutsche Bank компании Trump Organization помогли взять россияне, выступил ведущий телеканала MSNBC Лоуренс ОДоннелл. Он заявил, что близкий к Deutsche Bank источник сообщил, что бумагах на получение кредита, подписанных Трампом, поручителями якобы выступили «российские олигархи». При этом ведущий отметил, что сам полностью не уверен в правдивости информации.

«Мы требуем, чтобы ОДоннелл и NBC незамедлительно и на видном месте опубликовали опровержение, исправление и извинение за упомянутые ложные и клеветнические утверждения. Если это не будет сделано, клиенту ничего не остается, как рассмотреть возможность действий в правовом поле, которые могут включать немедленное обращение в суд с иском против ОДоннелла и NBC», – отметили юристы Трампа.

Они утверждают также, что единственными заемщиками по этим кредитам являются компании Трампа, а сам Трамп является единственным поручителем.

«Множество документов по каждому из этих кредитов занесены в базу данных, находятся в публичном доступе, и их можно найти в интернете», – заявили адвокаты американского лидера.

В руководстве MSNBC признали, что «информация была получена от единственного источника, который сам не видел банковских документов».

Сам ОДоннелл признал, что «допустил ошибку в суждении», а информация не была должным образом проверена.

Ранее пять демократов из комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам хотели узнать, правда ли российское правительство поддерживало своими гарантиями кредиты Трампу.

В июне 2017 года Deutsche Bank отказался предоставить американским конгрессменам данные о кредитах, которые президент США Дональд Трамп получил якобы под гарантии правительства России.

Напомним, в феврале сообщалось, что Deutsche Bank в марте 2016 года отказался давать кредит компании Trump Organization, которая принадлежала Трампу.

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