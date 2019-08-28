Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона

Китай проводит осознанную дестабилизацию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона Марк Эспер на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.

По словам главы Пентагона, «Китай ведет осознанную стратегию по подрыву стабильности в регионе», передает ТАСС.

«Очевидно, что большинство региональных стран не разделяют ценностей Коммунистической партии Китая. В ходе встреч с руководством этих стран подчеркивалась необходимость сохранения лидерства США в регионе для обеспечения [основных] свобод», – заявил Эспер.

Он пообещал, что США продолжат «предпринимать соответствующие действия в регионе в тесной координации с партнерами».

Напомним, в начале августа США и Южная Корея заключили союз «за свободу Индо-Тихоокеанского региона».

Тем временем Центр исследований США Сиднейского университета утверждает, что Соединенные Штаты потеряли военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, первенство там захватил Китай.