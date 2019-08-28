На МАКСе начали продавать кукурузу под «брендом» чудесной посадки A321

На авиасалоне МАКС-2019 организовали продажу кукурузы под слоганом «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» – эту фразу говорил бортпроводник А321 после аварийной посадки самолета на кукурузном поле.

«Покупатели улыбаются. Немного да (стимулирует продажи). Люди подходят, фотографируют», – рассказал РИА «Новости» продавец Денис. Горячая кукуруза в торговой точке стоит 200 рублей.

Однако, продавец признался, что початки все же не с того самого поля, где приземлился аварийный самолет. «Могу сказать, что и с того самого, но на самом деле нет», – сказал он.

Ранее продажу футболок с фразой бортпроводника начал телеканал RT.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле сразу после взлета. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить воздушное судно на кукурузном поле, избежав жертв.

Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



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