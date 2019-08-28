Определена судьба мальчика, посаженного на цепь отцом

Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в родительских правах по решению Белореченского суда Краснодарского края. Мальчик будет передан матери.

«Мальчика передают матери. Содержались такие требования в иске», – сообщили РИА «Новости» в аппарате суда.

Напомним, в Краснодарском крае 10-летнего мальчика отец посадил на цепь и держал в запертом сарае. Позже отец ребенка заявил, что запер сына в сарае якобы для того, чтобы он не повредил имуществов доме, пока мужчина отвозил жену и мачеху мальчика в больницу.

Однако мать мальчика рассказала, что ее сын провел на цепи в сарае несколько месяцев и у него появились проблемы со здоровьем. Позже отец ребенка признал свою вину и заявил о готовности понести наказание.