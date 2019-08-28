Российских космонавтов запланировали отправлять на орбиту на американских кораблях

Российских космонавтов будут отправлять на орбиту на американских космических кораблях по обмену после ввода аппаратов в эксплуатацию, сообщил замглавы Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

«Вопрос в принципе решен о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», – пояснил Харламов на авиасалоне МАКС-2019, передает РИА «Новости».

В США создают пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon компании Space X. В Роскосмосе заявляли, что российский экипаж будет путешествовать на этих кораблях только в случае, если будет подтверждена безопасность этих аппаратов.