Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Устименко отметил, что российские космонавты могут полететь на Starliner и Crew Dragon только если будет подтверждена их безопасность, передает «Интерфакс».

Он добавил, что российские специалисты еженедельно обсуждают эту тему с американскими коллегами и выразил уверенность, что эти вопросы будут решены.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что США намерены в 2020 году собрались регулярно отправлять людей в космос на собственных кораблях.