Друзь отреагировал на сведения о ДТП с его участием

Знаток, магистр программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отреагировал на сообщения о том, что он сбил велосипедиста на пешеходном переходе на в Санкт-Петербурге.

«Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», – передает слова Друзя РЕН-ТВ.

Так он ответил на вопрос о причастности к дорожному инциденту, произошедшему 27 августа на перекрестке Невского и Владимирского проспектов.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой рядом со сбитым на пешеходном переходе велосипедистом стоит человек, похожий на Друзя.