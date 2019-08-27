СК проверит данные о смерти женщины на скамейке у больницы в Севастополе

По факту смерти пожилой женщины на скамейке у больницы в Севастополе начата проверка. Сообщается, что якобы врачи отказались оказывать помощь женщине.

Информация о том, что бездомная женщина умерла, не дождавшись помощи врачей, появилась в группе «Сердце Севастополя» в соцсети «Вконтакте».

«Утром, 25 августа, Людмила проходила мимо 4й городской больницы и увидела на скамейке старушку, которая нуждалась в помощи врачей. Людмила Белова обратилась в приёмный покой вышеуказанной больницы с просьбой оказать медицинскую помощь пенсионерке, и в ответ получила целую тираду, о том, как их «достали сердобольные горожане, которые возятся с БОМЖами». Бабушку принимать в больнице отказались, и Людмила вызвала скорую помощь. К сожалению, до приезда СМП бабушка Александра не дожила. Пенсионерка умерла сидя на той самой лавочке, около приёмного покоя», – сказано в сообщении.

«Она ноги лечила. Ее постоянно забирали (в больницу) с ногами», – сообщила невестка пенсионерки Галина телеканалу «360».

Женщина рассказала, что ее свекровь часто попадала в больницу из-за того, что сама не обрабатывала раны, которые постоянно воспалялись. Бабушка отказывалась жить с родственниками, а самостоятельно о себе позаботиться не могла.

О том, что пенсионерка не дождалась медицинской помощи и умерла на скамейке у больницы, Галина ничего не знает. «Мне рассказали, что ее повезли туда на скорой, оказали помощь. А то, что она ушла – не будут же они ее приковывать наручниками», – заявила женщина.

В СУ СК РФ по региону заявили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Проводится служебная проверка. Департамент здравоохранения, администрация больницы изучают медицинскую документацию. Будет дана оценка действиям медицинского персонала», – сказали в ведомстве.

В апреле СМИ сообщали о смерти ветерана Великой Отечественной войны на лавочке около больницы в Челябинской области, куда он не смог попасть из-за нехватки мест.