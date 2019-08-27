ЕСПЧ отклонил жалобу родственников на лишение свободы Магнитского

Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, считавших, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы незаконно.

«Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям», – говорится в сообщении Минюста, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотра решения по делу Магнитского.

В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тыс. евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью конвенции, запрещающую пытки.

Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

По факту смерти Магнитского было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 124 («Неоказание помощи больному») и ст. 293 («Халатность») УК РФ.