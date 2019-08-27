Россияне назвали любимые жанры кино

Большинство российских зрителей отдают предпочтение комедиям и военным фильмам, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Опрос приурочен к Дню российского кино, который отмечается во вторник. Так, по мнению россиян, наиболее популярным жанром кино является комедия - 80% респондентов с разной периодичностью смотрят такие фильмы, передает ТАСС.

Также 77% отдают предпочтение военным фильмам, а 74% – историческим. Не менее интересными россияне считают фильмы-сказки и мультфильмы (63%), детективы (64%), а также приключенческие фильмы (66%) и драмы (60%).

«Реже предпочитают смотреть мелодрамы (48%) и боевики (38%). Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры (28%) и эротические фильмы (13%)», – говорится в документе.

Также опрошенные отметили, что наиболее удачные российские фильмы, снятых за последние два-три года, – это «Т-34» и «Движение вверх».

Исследование также показало, что большинство россиян предпочитают смотреть кино по телевизору (70%). При этом 18-24-летние граждане все чаще переходят в онлайн-киносреду (71%), среди 25-34-летних – 67%, 35-44-летних – 53%.

Три четверти россиян заявили, что государству необходимо поддерживать российский кинематограф (77%) для улучшения качества фильмов. Около половины считает, что если поддерживать, то стоит отдать приоритет начинающим режиссерам (47%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее был назван самый популярный российский фильм XXI века.

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