Космонавт объяснил отказ Европы от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС под давлением США, заявил космонавт Павел Виноградов.

«Это не предпочитание американских ракет, это давление Америки на своих союзников, вот и все. Вы же понимаете, в каком мире мы все живем. Как только американцы прикажут, так все остальное и начинает делаться. Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», – передает его слова 360tv.

Он добавил, что Россия не понесет от этого никаких потерь.

Ранее глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство перестанет использовать российские «Союзы» для отправки астронавтов на МКС.