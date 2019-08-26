Фестиваль «Таврида – АРТ» посетило 92 тыс. человек

Итоговое число зрителей фестиваля творческих сообществ «Таврида–АРТ» превысило все ожидания, за три дня зарегистрировались 50 тыс. участников вместо ожидаемых 30 тыс. Общее число зрителей составило 92 тыс. человек, сообщил руководитель проекта «Таврида», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

«Общая численность зрителей превысила все ожидания. Мы поняли, что запрос на творческий фестиваль есть не только среди молодых деятелей культуры, но и среди туристов и жителей Республики Крым. И самое приятное – это то, что люди возвращались на фестиваль все три дня. Только в первый день основной программы, 23 августа, к нам пришли 30 тыс. человек, во второй день – 20 тыс., а 25 августа – еще 42 тыс. Таким образом, общее число зрителей составило 92 тысячи», – сказал Першин.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становились соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента.

С 23 по 25 августа «Таврида» превратилась в фестиваль фестивалей.