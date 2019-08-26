Для переписи населения создадут планшеты Huawei с российской операционной системой

Китайская компания Huawei собирается создать для проведения переписи населения России в 2020 году планшеты с установленной на них российской операционной системой «Аврора», сообщили западные СМИ со ссылкой на два источника.

«Это пилотный проект. Мы рассматриваем его как первый этап запуска российской ОС на устройствах Huawei», – сказал один из источников. Речь идет о 360 тыс. планшетах, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель Huawei подтвердил, что ведутся переговоры с Минкомсвязью России.

«Huawei заинтересована в проекте. Уже состоялась демонстрация образцов планшетов, которые могут быть использованы», – сообщил второй источник.

В письменном заявлении «Ростелекома», которому принадлежит ОС «Аврора», говорится, что сейчас рассматриваются различные варианты сотрудничества с Huawei.

«Пока мы не разглашаем детали, т. к. существует соглашение о конфиденциальности», – заявили в российской компании.

Министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков и глава Huawei Го Пин обсуждали возможность использования на смартфонах Huawei ОС «Аврора» на полях Петербургского международного экономического форума.

В «Ростелекоме» тогда заявляли, что не получали предложений об использовании мобильной ОС «Аврора» на смартфонах Huawei.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах российской «Авроры».