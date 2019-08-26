Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

«Рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%», - цитирует слова Орешкина ТАСС.

В апреле ведомство прогнозировало рост реальных располагаемых доходов россиян на 1% в 2019 году.