Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что «Киевская Русь» должна «развалить Московию», чтобы сдержать «нашествие агрессора на европейскую цивилизацию».

«Помните фото – Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины – сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, она мечтает посетить Красную площадь в Москве и «принять участие в открытии памятников жертв сталинского Голодомора».

Напомним, ранее советник украинского президента Никита Потураев заявил, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию». На Украине и ранее заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь».