Абэ высказался за продолжение дискуссии о диалоге G7 с Россией

Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога «Большой семерки» с Россией, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

«Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьезный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России», – передает слова Абэ ТАСС.

Он добавил, что на следующей неделе отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«Я хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией», – сказал Абэ.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается навязывать свое участие членам G7.

Перед этим появились сведения, что предложение восстановить G8 поссорило президента США Дональда Трампа с другими лидерами G7.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД