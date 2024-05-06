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Украинцам частично возобновили выдачу паспортов за рубежом
Зарубежные подразделения государственного украинского предприятия «Документ» возобновили выдачу загранпаспортов и ID-карт украинцам, проживающим за рубежом, но с ограничениями, сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что на первом этапе услуга доступна преимущественно «социально уязвимым» категориям граждан, в том числе, пенсионерам, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и тем, кто потерял документы в результате военных действий, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что для предупреждения перегрузки системы и недопущения повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения смс-уведомления о готовности паспортов для выдачи.
В настоящее время выдача документов осуществляется «в тестовом режиме». Граждане, которые ожидают оформления документов, могут отслеживать их статус на сайте «Документа».
Напомним, 23 апреля госпредприятие «Документ» сообщило, что украинские граждане больше не смогут получить загранпаспорт за рубежом.
Ранее МИД Украины постановил не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, они смогут оформить документы только для возвращения на Украину.