Цены на российскую пшеницу снизились до минимума в сезоне

На минувшей неделе цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) снизились на два доллара до 191 долларов за тонну (FOB глубоководные порты), опустившись до минимума в этом сезоне.

Снижение цен произошло на фоне падения фьючерсных рынков и острой конкуренции с другими компаниями-производителями, передает «Интерфакс» со ссылкой на «СовЭкон».

Эксперты «СовЭкона» полагают, что мировой рынок пшеницы близок к стабилизации. «На прошлой неделе американской пшенице в Чикаго удалось сломать понижательный тренд, вероятно, это же происходит в понедельник в Париже. Французские трейдеры сообщают о резком замедлении продаж фермеров на физическом рынке в последние недели», – уточняется в сообщении.

«Мы по-прежнему полагаем, что мировые и российские экспортные цены на пшеницу обладают серьезным потенциалом для роста, который мы оцениваем в районе 20% от текущих уровней», - добавляет «СовЭкон», отмечая при этом, что это произойдет не раньше чем через 4-6 месяцев.

Ранее падение цен на пшеницу отмечалось на Урале и в Сибири.