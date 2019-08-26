На Украине установили памятник членам УПА на еврейском кладбище

Во Львовской области на бывшем еврейском кладбище установили памятник членам националистической организации ОУН*-УПА*, которые были расстреляны в 1944 году, сообщил директор Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский.

«Памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек», – написал Долинский на своей странице в Facebook.

Директор УЕК возмущен, что монумент «убийцам евреев» установили прямо «на массовой могиле их жертв». При этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук назвал членов УПА* праведниками, отмечает Долинский.

По его словам, несколько лет назад местная общественность установила здесь в их честь три больших креста. В рамках сделки местные власти согласились установить новый памятник после того, как будут убраны незаконно установленные кресты.

«Открытие памятника убийцам евреев не является знаком уважения христиан к евреям! Совершенно наоборот – это издевательство, это двойное убийство, это надругательство, это попрание всех моральных норм – фундамента наших религий», – подчеркнул Долинский.

В другом своем посте он сообщил, что в городе Дрогобыч, также расположенном под Львовом, открыли мемориальную доску организаторам и исполнителям еврейского погрома. В июле 1941 года, по его словам, именно эти активисты УПА и их подручные убили 300 евреев.

В церемонии открытия памятника принял участие лидер Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали марш в День флага под гимн бандеровцев.