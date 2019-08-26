В Забайкалье закупили жилье для медработников

В Забайкальском крае более чем 70 медработников обеспечат благоустроенным жильем в 2019 году, в некоторых районах для медиков уже закуплены квартиры, а сами работники празднуют новоселье.

Ключи от четырех квартир в рамках плана социального развития центров экономического роста получили медицинские работники Шилкинской центральной районной больницы, сообщается на сайте Забайкальского края.

Среди получивших ключи – хирург Дмитрий Михайлов. Специалист после обучения приехал работать в Шилкинскую центральную районную больницу и сразу получил новое жилье – двухкомнатную квартиру. Новоселом также стала врач-неонатолог Ольга Косякова. Молодой доктор также этим летом приехала после обучения на работу в район.

«Жилье получили четыре молодых семьи, которые работают в нашей больнице не более двух лет. Все квартиры благоустроены, проведен ремонт. В ближайшее время мы приобретем еще одну квартиру и еще на две подали заявку. Всего в этом году семеро специалистов обзаведутся жильем. От медицинской организации мы приготовили новоселам подарок – подъемные средства до 100 тыс. рублей. В районе по плану развития центров экономического роста поставлены новые автомобили скорой помощи, установлены два ФАПа и амбулатория. Программа по разделу здравоохранения в рамках плана социального развития центров экономического роста на этот год в районе выполнена», – сказал главный врач Шилкинской центральной районной больницы Сергей Бянкин.

С 2019 года в Забайкалье в рамках плана социального развития центров экономического роста будет приобретено более 200 квартир для медиков, работающих в районах. Уже в этом году планируется купить 75 квартир, в 2020 году – 47 квартир, в 2021 году – 81 квартиру.

Также в целях поддержки молодых специалистов в отрасли здравоохранения Забайкальского края реализуется программа «Земский доктор». С 2012 года на работу в сельскую местность и в поселки городского типа прибыло 425 врачей и 20 фельдшеров, которые получили выплаты по 1 млн и по 500 тыс. рублей соответственно. За 2019 год по программе «Земский доктор» планируется привлечь 63 врача и фельдшера.

Во время прямой линии президент Владимир Путин обратил внимание федеральных и региональных органов власти на проблему дефицита медицинских кадров.

На реализацию плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае выделено более 3 млрд рублей. Из них в 2019 году используют 954 млн. До 2021 года 13 мероприятий реализуют на выделенные средства. Это проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, создание проектов туберкулезной и краевой детской кинической больницы в Чите, строительство и приобретение 40 единиц фельдшерско-акушерских пунктов, медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников, 54 автомобилей, из них 52 машины скорой медицинской помощи и другие мероприятия.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года для региона выделено более 3 млрд рублей, в 2019 году будет освоено 863,54 млн рублей. Средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона.