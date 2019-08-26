В центре Киева открыли стрельбу из гранотомета

В центре Киева из гранатомета обстреляли фасад здания, принадлежащего строительной компании «Мостобуд».

На месте ЧП полиция нашла отстрелянный тубус гранатомета, говорится в заявлении сообщества «Информатор Киев» в Facebook.

Предположительно, снаряд попал в фасад здания на уровне четвертого этажа. По словам очевидцев, взрыв был слышен за пять километров от места происшествия.

«Мостобуд» – крупнейшая украинская компания по строительству мостов, тоннелей, эстакад и прочих сооружений.

Напомним, в середине июля здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета.